Президент Фінляндії розкрив плани Трампа щодо мирної угоди в Україні

"Ми в Європі та в усьому світі повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований укласти мирну угоду якнайшвидше", - сказав Стубб після телефонної розмови з Трампом.

За його словами, "є вікно можливостей для цих переговорів між виборами та днем інавгурації".

Трамп здобув перемогу на виборах 5 листопада, обійшовши віце-президента Камалу Харріс, і його інавгурація відбудеться 20 січня у Вашингтоні.

Виступаючи на кліматичному саміті COP29 у Баку, Азербайджан, Стубб перерахував чотири передумови для світу в Україні. До них належить територія – "і тут ми не знаємо, де все вирішиться", – сказав він. Друге – гарантії безпеки, третє – справедливість, а "потім номер чотири – реконструкція".

Минулого місяця президент Фінляндії зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном під час візиту до Пекіна, де також порушувалася тема війни Росії, оскільки Сі прагне підтримувати тісні двосторонні зв'язки з Кремлем.

Для Фінляндії повномасштабна агресія Росії стала тривожним дзвінком, який спонукав її до швидкого вступу до Організації Північноатлантичного договору минулого року. Її кордон з Росією перевищує 1300 кілометрів і становить понад половину східного флангу НАТО.

Ця скандинавська країна має історію війн з Москвою, і вона надавала Києву військову підтримку, включаючи протиповітряну оборону та важкі боєприпаси.