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Президент Финляндии раскрыл планы Трампа по мирному соглашению в Украине

Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Избранного президента США Дональда Трампа следует воспринимать всерьез, когда он говорит о прекращении войны России против Украины. Переговоры возможны в ближайшие месяцы.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Bloomberg.

"Мы в Европе и во всем мире должны понимать, что Дональд Трамп очень серьезно настроен заключить мирное соглашение как можно скорее", - сказал Стубб после телефонного разговора с Трампом.

По его словам, "есть окно возможностей для этих переговоров между выборами и днем инаугурации".

Трамп одержал победу на выборах 5 ноября, обойдя вице-президента Камалу Харрис, и его инаугурация состоится 20 января в Вашингтоне.

Выступая на климатическом саммите COP29 в Баку, Азербайджан, Стубб перечислил четыре предпосылки для мира в Украине. К ним относится территория - "и здесь мы не знаем, где все разрешится", - сказал он. Второе - гарантии безопасности, третье - справедливость, а "затем номер четыре - реконструкция".

В прошлом месяце президент Финляндии встретился с председателем Китая Си Цзиньпином во время визита в Пекин, где также поднималась тема войны России, поскольку Си стремится поддерживать тесные двусторонние связи с Кремлем.

Для Финляндии полномасштабная агрессия России стала тревожным звонком, который побудил ее к быстрому вступлению в Организацию Североатлантического договора в прошлом году. Ее граница с Россией превышает 1300 километров и теперь составляет более половины восточного фланга НАТО.

У этой скандинавской страны есть история войн с Москвой, и она оказывала Киеву военную поддержку, включая противовоздушную оборону и тяжелые боеприпасы.

Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал масштаб западной помощи Киеву и обещал быстро положить конец войне, не объясняя, как именно. Его победа на президентских выборах на прошлой неделе вызвала обеспокоенность в Киеве и других европейских столицах относительно степени будущей приверженности США помощи Украине.

Ранее Washington Post сообщила, что Путин и Трамп говорили 7 ноября и обсуждали цель мира в Европе. По данным газеты, Трамп посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии США в Европе.

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Дональд ТрампФинляндия