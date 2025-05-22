Президент Фінляндії пояснив, чим реально можна допомогти Україні
Потреба у додаткових іноземних військах в Україні наразі відсутня. Натомість ключовою залишається поставка фінансування та сучасної військової техніки.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens industri.
На питання щодо того, чи повинні Швеція та Фінляндія ввести війська в Україну, Стібб відповів, що це наразі не актуально.
"Зараз це гіпотетичне питання. Ми часто забуваємо, що Україна має найбільшу в Європі армію з 800 000 солдатів. Тому ви повинні запитати себе: Чи є потреба у шведських та фінських військах в Україні прямо зараз? Тоді відповідь - ні", - сказав він.
Однак він назвав те, що дійсно могло б допомогти Україні та українським військовим на полі бою.
"Але чи є потреба у фінансуванні та військовій техніці? Тоді відповідь - так", - додав президент.
Коли буде припинення вогню в Україні
Стубб пояснив, що він не має бажання спекулювати щодо того, коли настане мир між Росією та Україною, але висловив сподівання на початкове припинення вогню.
"Після цього ви починаєте мирний процес і починаєте вести переговори про складні питання, пов'язані з територіями і компенсаціями", - сказав він.
Журналіст поцікавився, чи близькі сторони до досягнення припинення вогню та початку мирного процесу. У відповідь Стубб зауважив, що ситуація коливається і не є простою, підкресливши, що це частина дипломатичного процесу.
"Це постійно змінюється. Це складно, але це дипломатія", - відповів він.
Зауважимо, що останнім часом Стуб бере активну участь у розв'язанні питань, що стосуються припинення вогню в Україні. Зокрема вчора він повідомив, що вже наступного тижня у Ватикані можуть відбутися нові "технічні" перемовини між Україною та Росією.
А незадовго до цього Стубб розповідав, що американський президент Дональд Трамп починає виявляти нетерпіння у питанні війни Росії проти України. Але, як зауважив фінський президент, у правильному напрямку.
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