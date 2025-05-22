Президент Финляндии объяснил, чем реально можно помочь Украине

Потребность в дополнительных иностранных войсках в Украине пока отсутствует. Кючевой остается поставка финансирования и современной военной техники.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens industri .

На вопрос о том, должны ли Швеция и Финляндия ввести войска в Украину, Стибб ответил, что это пока не актуально.

"Сейчас это гипотетический вопрос. Мы часто забываем, что Украина имеет самую большую в Европе армию с 800 000 солдат. Поэтому вы должны спросить себя: Есть ли потребность в шведских и финских войсках в Украине прямо сейчас? Тогда ответ - нет", - сказал он.

Однако он назвал то, что действительно могло бы помочь Украине и украинским военным на поле боя.

"Но есть ли потребность в финансировании и военной технике? Тогда ответ - да", - добавил президент.

Когда будет прекращение огня в Украине

Стубб пояснил, что он не имеет желания спекулировать относительно того, когда наступит мир между Россией и Украиной, но выразил надежду на начальное прекращение огня.

"После этого вы начинаете мирный процесс и начинаете вести переговоры о сложных вопросах, связанных с территориями и компенсациями", - сказал он.