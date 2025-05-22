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Президент Финляндии объяснил, чем реально можно помочь Украине

Финляндия, Четверг 22 мая 2025 19:12
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Президент Финляндии объяснил, чем реально можно помочь Украине Фото: президент Финляндии Александр Стубб (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Потребность в дополнительных иностранных войсках в Украине пока отсутствует. Кючевой остается поставка финансирования и современной военной техники.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dagens industri.

На вопрос о том, должны ли Швеция и Финляндия ввести войска в Украину, Стибб ответил, что это пока не актуально.

"Сейчас это гипотетический вопрос. Мы часто забываем, что Украина имеет самую большую в Европе армию с 800 000 солдат. Поэтому вы должны спросить себя: Есть ли потребность в шведских и финских войсках в Украине прямо сейчас? Тогда ответ - нет", - сказал он.

Однако он назвал то, что действительно могло бы помочь Украине и украинским военным на поле боя.

"Но есть ли потребность в финансировании и военной технике? Тогда ответ - да", - добавил президент.

Когда будет прекращение огня в Украине

Стубб пояснил, что он не имеет желания спекулировать относительно того, когда наступит мир между Россией и Украиной, но выразил надежду на начальное прекращение огня.

"После этого вы начинаете мирный процесс и начинаете вести переговоры о сложных вопросах, связанных с территориями и компенсациями", - сказал он.

Журналист поинтересовался, близки ли стороны к достижению прекращения огня и начала мирного процесса. В ответ Стубб отметил, что ситуация колеблется и не является простой, подчеркнув, что это часть дипломатического процесса.

"Это постоянно меняется. Это сложно, но это дипломатия", - ответил он.

Заметим, что в последнее время Стуб активно участвует в решении вопросов, касающихся прекращения огня в Украине. В частности вчера он сообщил, что уже на следующей неделе в Ватикане могут состояться новые "технические" переговоры между Украиной и Россией.

А незадолго до этого Стубб рассказывал, что американский президент Дональд Трамп начинает проявлять нетерпение в вопросе войны России против Украины. Но, как отметил финский президент, в правильном направлении.

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