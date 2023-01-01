Президент Фінляндії порівняв Путіна зі Сталіним: обидва прорахувалися з нападом

Він зазначив, що минулий рік "повернув світ у минуле", оскільки "жахи великої війни знову з'явилися у Європі".

За його словами, неможливо не помічати схожості вторгнення Росії в Україну із Зимовою війною, коли СРСР сподівався окупувати Гельсінкі за два тижні.

"Сталін і Путін не змогли розпізнати ключовий фактор. Справа в тому, що люди, які живуть у вільній країні, цінують свою волю і принципи. І що нація, яка робить спільні зусилля, є величезною силою", - підкреслив Нійністе.

Він також закликав співгромадян наважитися говорити про мир для того, щоб покласти край стражданням українців.

"Кожного божого дня, поки війна в Україні триває, це збільшує її гірку ціну... Перспектива похмура. Але справедливий мир - настільки важлива мета, що будь-які щирі спроби її досягнення заслуговують на підтримку. Як і зусилля України з розгляду своєї ініціативи в ООН" , - зазначив президент.