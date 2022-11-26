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Путін стане "Сталіним 21 століття": Польща закликала не дати режиму РФ перемогти у війні

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Київ, Субота 26 листопада 2022 15:12
Путін стане "Сталіним 21 століття": Польща закликала не дати режиму РФ перемогти у війні Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Якщо світ дозволить російському диктатору Володимиру Путіну перемогти Україну, він стане "Сталіним 21 століття". Глава Кремля перейшов до імперського терору, методом якого є голод і війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького під час саміту з глобальної продовольчої безпеки, який проходить в Києві.

"Голод та війна - це методи слабких імперій, які приречені на смерть та не можуть нічого цивілізаційного запропонувати світу. Масові обстріли цивільних об'єктів доводить, що Росія перейшла від імперської війни до імперського терору. Путін знову хоче використати ті елементи, які неодноразово руйнували держави в центрі Європи. Якщо ми дозволимо Путіну продовжувати на цьому шляху - він стане "Сталіним 21 століття", а Україна знову стане платформою цих смертельних ігор", - зазначив Моравецький.

Польський міністр наголосив, Україні потрібна військова та фінансова підтримка, але цього недостатньо.

"Україні недостатньо перемогти Росію військовим шляхом, їй також треба виплутатися з павутиння економічної залежності, в яку Росія заплутувала її десятиріччя. Імперії не припиняють вести війни, вони роблять лише невеликі перерви між ними. Ми не можемо повернутися до співпраці до Росії, адже це буде повернення до війн", - акцентував Моравецький.

Він також заявив, що Польща підтримуватиме експорт зерна до Африки та Близького Сходу з України та анонсував виділення Варшавою 20 млн доларів для цієї мети. (На цьому саміті кілька країн і ЄС зобов’язуються надати значні суми, щоб доставити українське зерно до найбідніших країн світу).

Нагадаємо, нещодавно польський прем'єр зробив заяву щодо російської війни проти України, він вважає, якщо "Київ впаде, то РФ атакує Польщу".

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