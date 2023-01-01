Президент Финляндии сравнил Путина со Сталиным: оба просчитались с нападением

Он отметил, что прошедший год "вернул мир в прошлое", поскольку "ужасы большой войны снова появились в Европе".

По его словам, невозможно не замечать схожести вторжения России в Украину с Зимней войной, когда СССР надеялся оккупировать Хельсинки за две недели.

"Сталин и Путин не смогли распознать ключевой фактор. Дело в том, что люди, живущие в свободной стране, ценят свою волю и принципы. И что нация, которая предпринимает совместные усилия, представляет собой огромную силу", - подчеркнул Ниинисте.

Он также призвал сограждан осмелиться говорить о мире для того, чтобы положить конец страданиям украинцев.

"Каждый божий день, пока война в Украине продолжается, это увеличивает ее горькую цену... Перспектива мрачная. Но справедливый мир - настолько важная цель, что любые искренние попытки ее достижения заслуживают поддержки. Как и усилия Украины по рассмотрению своей инициативы в ООН", - отметил президент.