Президент Фінляндії про переговори України та РФ: єдиний спосіб досягти миру - це поле бою
Єдиний спосіб досягти миру в Україні - це поле бою. Оскільки диктатор Володимир Путін розуміє лише мову сили.
Про це заявив президент Фінляндії Олександр Стубб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я багато років брав участь у мирному посередництві, і, звичайно, коли ви виступаєте посередником, усе починається з діалогу, а після діалогу ви починаєте встановлювати параметри. Але я думаю, що в цьому конкретному випадку холодна правда полягає в тому, що єдиний спосіб досягти миру - це поле бою", - заявив він.
За словами президента Фінляндії, єдине, що розуміє російський диктатор Володимир Путін, - це сила.
"І з усіх боків ця війна занадто велика для нього, щоб її програти. Я просто іноді задаюся питанням, чи не є мир майже неможливим з його точки зору, але я думаю, що є зрушення в мові, яка виходить від українців і президента Зеленського", - заявив Стубб.
Він підкреслив, що зокрема, це розмови про мирний форум, який потрібен.
"Очевидно, що швейцарці прийматимуть його на якомусь етапі в найближчому майбутньому, але мир має бути двостороннім. Це не тільки односторонній шлях. Необхідно, щоб на певному етапі шляхи зустрілися. Але коли для цього будуть відповідні умови, я не знаю. Чесно кажучи, зараз у нас немає абсолютно ніякого політичного діалогу з Росією. І я не думаю, що ми можемо, та й не повинні", - заявив президент Фінляндії.
Переговори України та РФ
Україна і Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Зараз українська влада заявляє, що Україна не повернеться за стіл переговорів, доки Москва не виведе свої війська.
Раніше американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали непублічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. За даними ЗМІ, ці розмови включали питання, від чого Україні, можливо, доведеться відмовитися в обмін на світ.
Президент Володимир Зеленський спростував заяви ЗМІ. Він наголосив, що на Україну у питанні переговорів ніхто не тисне.
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