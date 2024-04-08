Президент Финляндии о переговорах Украины и РФ: единственный способ достичь мира - это поле боя

"Я много лет участвовал в мирном посредничестве, и, конечно, когда вы выступаете посредником, все начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что в данном конкретном случае холодная правда заключается в том, что единственный способ достичь мира - это поле боя", - заявил он.

По словам президента Финляндии, единственное, что понимает российский диктатор Владимир Путин, - это сила.

"И во многих отношениях эта война слишком велика для него, чтобы ее проиграть. Я просто иногда задаюсь вопросом, не является ли мир почти невозможным с его точки зрения, но я думаю, что есть сдвиг в языке, исходящем от украинцев и президента Зеленского", - заявил Стубб.

Он подчеркнул, что в частности, это разговоры о мирном форуме, который нужен.

"Очевидно, что швейцарцы будут принимать его на каком-то этапе в ближайшем будущем, но мир должен быть двусторонним. Это не только односторонний путь. Необходимо, чтобы на определенном этапе пути встретились. Но когда для этого будут подходящие условия, я не знаю. Честно говоря, сейчас у нас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией. И я не думаю, что мы можем, да и не должны", - заявил президент Финляндии.