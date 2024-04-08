Президент Финляндии о переговорах Украины и РФ: единственный способ достичь мира - это поле боя
Единственный способ достичь мира в Украине - это поле боя. Поскольку диктатор Владимир Путин понимает только язык силы.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Я много лет участвовал в мирном посредничестве, и, конечно, когда вы выступаете посредником, все начинается с диалога, а после диалога вы начинаете устанавливать параметры. Но я думаю, что в данном конкретном случае холодная правда заключается в том, что единственный способ достичь мира - это поле боя", - заявил он.
По словам президента Финляндии, единственное, что понимает российский диктатор Владимир Путин, - это сила.
"И во многих отношениях эта война слишком велика для него, чтобы ее проиграть. Я просто иногда задаюсь вопросом, не является ли мир почти невозможным с его точки зрения, но я думаю, что есть сдвиг в языке, исходящем от украинцев и президента Зеленского", - заявил Стубб.
Он подчеркнул, что в частности, это разговоры о мирном форуме, который нужен.
"Очевидно, что швейцарцы будут принимать его на каком-то этапе в ближайшем будущем, но мир должен быть двусторонним. Это не только односторонний путь. Необходимо, чтобы на определенном этапе пути встретились. Но когда для этого будут подходящие условия, я не знаю. Честно говоря, сейчас у нас нет абсолютно никакого политического диалога с Россией. И я не думаю, что мы можем, да и не должны", - заявил президент Финляндии.
Переговоры Украины и РФ
Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Сейчас украинские власти заявляют, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.
Ранее американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.
Президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.
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