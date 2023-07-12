Президент Фінляндії назвав "максимумом" ухвалене на саміті рішення щодо України

У Фінляндії вважать, що рішення союзників на саміті щодо України було максимальним із того, що могли досягти країни-члени НАТО.

Про це у відповідь на питання кореспондента РБК-Україна сказав президент Фінляндії Саулі Нііністьо на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Так, він переадресував питання до української влади щодо того, чи рішення, ухвалене союзниками на саміті, було недостатнім для України.

"Це є позицією України. Тому вам краще запитати це у пана (президента України Володимира - ред.) Зеленського. Я вважаю, що це максимум, який ми могли досягти вчора. Тому що ніхто зараз не говорить про членство. Ми говоримо про членство, коли умови дозволять", - заявив Нііністьо.

На уточнююче питання щодо запрошення України в Альянс він не став давати відповіді.

Яким було рішення НАТО на саміті щодо України

Нагадаємо, що від учора у Вільнюсі проходить саміт НАТО під час якого союзники узгодили спільне комюніке, зокрема щодо бачення шляху України в Альянс.

І напротивагу нашим очікуванням, Україна так і не отримала прямого запрошення до НАТО від союзників. Як пояснив генсек НАТО Єнс Столтенберг Україна отримає запрошення тоді, коли "погодяться усі союзники і будуть виконані умови". Однак не було пояснень та уточнень того, які умови мають бути виконані.

Додамо, РБК-Україна активно слідкує і за другим днем саміту НАТО у Вільнюсі, всі головні новини - читайте за посиланням.

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