Президент Фінляндії дозволив зберігати ядерну зброю на території своєї країни

Що передувало

Нагадаємо, 17 липня парламент Фінляндії ухвалив законопроект , який дозволяє ввозити, перевозити, постачати та зберігати ядерну зброю на території своєї країни, якщо це потрібно в рамках національної оборони.

Рішення було ухвалено в рамках адаптації до стандартів НАТО після вступу Фінляндії до Альянсу у 2023 році, а також на фоні війни РФ проти України.

В уряді країни сказали, що ці зміни спрямовані на посилення стримування на тлі непередбачуваної ситуації у сфері безпеки.

"Цією пропозицією ми зміцнюємо оборону Фінляндії та забезпечуємо повне використання ядерних засобів стримування НАТО для захисту Фінляндії", - заявив міністр оборони Антті Хакканен.

При цьому урядовець додав, що Фінляндія не планує розміщувати ядерну зброю на своїй території.

До речі, сам президент Олександр Стубб також говорив, що Фінляндія має бути повноправним членом НАТО без обмежень, але не планує розміщувати в себе ядерну зброю .