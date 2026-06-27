Президент Финляндии разрешил хранить ядерное оружие на территории своей страны

Что предшествовало

Напомним, 17 июля парламент Финляндии принял законопроект, который разрешает ввозить, перевозить, поставлять и хранить ядерное оружие на территории своей страны, если это нужно в рамках национальной обороны.

Решение было принято в рамках адаптации к стандартам НАТО после вступления Финляндии в Альянс в 2023 году, а также на фоне войны РФ против Украины.

В правительстве страны сказали, что эти изменения направлены на усиление сдерживания на фоне непредсказуемой обстановки в сфере безопасности.

"Этим предложением мы укрепляем оборону Финляндии и обеспечиваем полное использование ядерных средств сдерживания НАТО для защиты Финляндии", - заявил министр обороны Антти Хакканен.

При этом чиновник добавил, что Финляндия не планирует размещать ядерное оружие на своей территории.

К слову, сам президент Александр Стубб тоже говорил, что Финляндия должна быть полноправным членом НАТО без ограничений, но при этом не планирует размещать у себя ядерное оружие.