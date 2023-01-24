Президент Фінляндії про членство країни в НАТО: потрібно рухатися разом зі Швецією

Фінляндія планує рухатися разом зі Швецією до членства в НАТО, а не вступати до Альянсу самотужки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Фінляндії Саулі Нііністьо під час спільної пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Потрібно разом (зі Швецією - ред.) рухатися. Потрібно зберігати спокій. Потрібно дочекатися результатів виборів і далі вже дивитися", - наголосив Нііністьо, коментуючи процес вступу країни до Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше у Швеції курди спалили Коран навпроти посольства Туреччини. Після цього турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто чекати підтримки її заявки до НАТО.

Пізніше глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто допустив, що заявку країни на вступ до Альянсу може бути розглянуто без прив'язки до шведської.

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