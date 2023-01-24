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Президент Финляндии о членстве страны в НАТО: нужно двигаться вместе со Швецией

Фото: Финляндия планирует двигаться к членству в НАТО вместе со Швецией (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Финляндия планирует двигаться вместе со Швецией к членству в НАТО, а не вступать в Альянс в одиночку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинисте в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Нужно вместе (со Швецией - ред.) двигаться. Нужно сохранять спокойствие. Нужно дождаться результатов выборов и дальше уже смотреть", - подчеркнул Ниинисте, комментируя процесс вступления страны в Североатлантический альянс.

Напомним, ранее в Швеции курды сожгли Коран напротив посольства Турции. После этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки ее заявки в НАТО.

Позже глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил, что заявка страны на вступление в Альянс может быть рассмотрена без привязки к шведской.

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НАТОШвецияФинляндияСаули Ниинисте