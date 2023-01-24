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Фінляндія допускає розгляд її заявки на членство в НАТО без Швеції, - глава МЗС

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Гельсінкі, Вівторок 24 січня 2023 09:44
Фінляндія допускає розгляд її заявки на членство в НАТО без Швеції, - глава МЗС Фото: глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

У Фінляндії не виключають, що заявку країни на членство в НАТО буде розглянуто без прив'язки до аналогічної заявки Швеції. Але однозначно стверджувати про це ще зарано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто в інтерв'ю Yle.

За словами міністра, такий варіант можливий за умови, якщо "заявка Швеції довго не розглядатиметься".

"Заявка Фінляндії на вступ до НАТО, можливо, буде переглянута не одночасно зі Швецією, якщо процес розгляду заявки Швеції буде перервано на довший період часу", - заявив Хаавісто.

Через те, що раніше фінські політики досить рішуче говорили про те, що Фінляндія та Швеція приєднаються до НАТО разом, Хаавісто також наголосив на тому, що цей сценарій розвитку подій залишається в пріоритеті.

Зазначимо, що на сьогодні з 30 країн-членів НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі поки що не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Нагадаємо, нещодавно президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Швеції не варто більше чекати на підтримку її заявки до НАТО, це сталося після того, як у Швеції спалили Коран навпроти посольства Туреччини на знак протесту через позицію Анкари.

Втім, попри висловлювання Ердогана, в США все ж наполягають на готовності Фінляндії та Швеції приєднатися до Північноатлантичного альянсу.

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