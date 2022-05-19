Президент Финляндии заявил о готовности к переговорам с Турцией по вступлению в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил готовности к обсуждению обеспокоенности Турции относительно заявки его страны на вступление в НАТО. Он осудил терроризм во всех формах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"У Финляндии всегда были широкие и хорошие двусторонние отношения с Турцией. Как союзники по НАТО, мы обязуемся обеспечивать безопасность Турции, точно так же, как Турция обязуется обеспечивать нашу безопасность", - цитирует издание заявление Ниинисте на пресс-конференции в Белом доме.
Финский президент добавил, что решение Хельсинки о вступлении в НАТО было принято подавляющим большинством в парламенте и сильной народной поддержкой. Ниинисте также заявил, что Финляндия серьезно относится к терроризму.
"Мы осуждаем терроризм во всех его формах и активно боремся с ним. Мы открыты для открытого и продуктивного обсуждения всех проблем, которые могут возникнуть у Турции в отношении нашего членства", - подчеркнул он.
Напомним, 17 мая Финляндия официально подала заявку на вступление в НАТО.
Отметим, вступление Финляндии и Швеции в НАТО блокирует Турция. Анкара обвиняет скандинавские страны в поддержке "курдских террористов".
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