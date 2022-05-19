Президент Фінляндії заявив про готовність до переговорів з Туреччиною щодо вступу в НАТО

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про готовність до обговорення стурбованості Туреччини щодо заявки його країни на вступ до НАТО. Він засудив тероризм у всіх формах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"У Фінляндії завжди були широкі і хороші двосторонні відносини з Туреччиною. Як союзники по НАТО, ми зобов'язуємося забезпечувати безпеку Туреччини, точно так само, як Туреччина зобов'язується забезпечувати нашу безпеку", - цитує видання заяву Нііністе на пресконференції в Білому домі.

Фінський президент додав, що рішення Гельсінкі про вступ до НАТО було прийнято переважною більшістю в парламенті і сильною народною підтримкою. Нііністе також заявив, що Фінляндія серйозно ставиться до тероризму.

"Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і активно боремося з ним. Ми відкриті для відкритого і продуктивного обговорення всіх проблем, які можуть виникнути у Туреччини щодо нашого членства", - підкреслив він.