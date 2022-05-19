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Президент Фінляндії заявив про готовність до переговорів з Туреччиною щодо вступу в НАТО

Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністе (twitter.com/niinisto)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив про готовність до обговорення стурбованості Туреччини щодо заявки його країни на вступ до НАТО. Він засудив тероризм у всіх формах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"У Фінляндії завжди були широкі і хороші двосторонні відносини з Туреччиною. Як союзники по НАТО, ми зобов'язуємося забезпечувати безпеку Туреччини, точно так само, як Туреччина зобов'язується забезпечувати нашу безпеку", - цитує видання заяву Нііністе на пресконференції в Білому домі.

Фінський президент додав, що рішення Гельсінкі про вступ до НАТО було прийнято переважною більшістю в парламенті і сильною народною підтримкою. Нііністе також заявив, що Фінляндія серйозно ставиться до тероризму.

"Ми засуджуємо тероризм у всіх його формах і активно боремося з ним. Ми відкриті для відкритого і продуктивного обговорення всіх проблем, які можуть виникнути у Туреччини щодо нашого членства", - підкреслив він.

Нагадаємо, 17 травня Фінляндія офіційно подала заявку на вступ до НАТО.

Відзначимо, вступ Фінляндії та Швеції до НАТО блокує Туреччина. Анкара звинувачує скандинавські країни в підтримці "курдських терористів".

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