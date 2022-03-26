Президент Финляндии о вступлении в НАТО: это повысило бы напряженность в отношениях с Россией

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что членство в НАТО "навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По его словам, самым большим преимуществом членства в НАТО будет "получение превентивного эффекта", но также будет риск различных видов российских репрессий, включая гибридные угрозы.

Также он добавил, что преимущества от членства в НАТО перевесят негативные последствия, и что важнее всего найти решение для повышения безопасности страны.