Президент Финляндии о вступлении в НАТО: это повысило бы напряженность в отношениях с Россией
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что членство в НАТО "навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По его словам, самым большим преимуществом членства в НАТО будет "получение превентивного эффекта", но также будет риск различных видов российских репрессий, включая гибридные угрозы.
Также он добавил, что преимущества от членства в НАТО перевесят негативные последствия, и что важнее всего найти решение для повышения безопасности страны.
"Достаточная безопасность - это то, где финны могут чувствовать, что чрезвычайных ситуаций нет и не будет", - сказал он, и также добавив, что членство в НАТО обеспечит такую безопасность.
Ранее мы сообщали, что Байден встретился с Ниинисте на фоне увеличения поддержки НАТО в Финляндии.
Также мы писали, что в Финляндии заявили, что признание РФ "ЛДНР" может повлиять на совместный ядерный проект.
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