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Президент Финляндии о вступлении в НАТО: это повысило бы напряженность в отношениях с Россией

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Суббота 26 марта 2022 21:40
Президент Финляндии о вступлении в НАТО: это повысило бы напряженность в отношениях с Россией Президент Финляндии Саули Ниинисте (gettyimages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что членство в НАТО "навсегда усилит напряженность в отношениях с Россией".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По его словам, самым большим преимуществом членства в НАТО будет "получение превентивного эффекта", но также будет риск различных видов российских репрессий, включая гибридные угрозы.

Также он добавил, что преимущества от членства в НАТО перевесят негативные последствия, и что важнее всего найти решение для повышения безопасности страны.

"Достаточная безопасность - это то, где финны могут чувствовать, что чрезвычайных ситуаций нет и не будет", - сказал он, и также добавив, что членство в НАТО обеспечит такую безопасность.

Ранее мы сообщали, что Байден встретился с Ниинисте на фоне увеличения поддержки НАТО в Финляндии.

Также мы писали, что в Финляндии заявили, что признание РФ "ЛДНР" может повлиять на совместный ядерный проект.

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