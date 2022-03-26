Президент Фінляндії про вступ до НАТО: це підвищило б напруженість у відносинах з Росією

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що членство в НАТО "назавжди посилить напруженість у відносинах з Росією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За його словами, найбільшою перевагою членства в НАТО буде "отримання превентивного ефекту", але також буде ризик різних видів російських репресій, включаючи гібридні загрози.

Також він додав, що переваги від членства в НАТО переважать негативні наслідки, і що найважливіше знайти рішення для підвищення безпеки країни.