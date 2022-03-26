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Президент Фінляндії про вступ до НАТО: це підвищило б напруженість у відносинах з Росією

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Субота 26 березня 2022 21:40
Президент Фінляндії про вступ до НАТО: це підвищило б напруженість у відносинах з Росією Президент Фінляндії Саулі Нііністе (gettyimages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Фінляндії Саулі Нііністе заявив, що членство в НАТО "назавжди посилить напруженість у відносинах з Росією".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За його словами, найбільшою перевагою членства в НАТО буде "отримання превентивного ефекту", але також буде ризик різних видів російських репресій, включаючи гібридні загрози.

Також він додав, що переваги від членства в НАТО переважать негативні наслідки, і що найважливіше знайти рішення для підвищення безпеки країни.

"Достатня безпека - це те, де фіни можуть відчувати, що надзвичайних ситуацій немає і не буде", - сказав він, і також додавши, що членство в альянсі забезпечить таку безпеку.

Раніше ми повідомляли, що Байден зустрівся з Нііністе на тлі збільшення підтримки НАТО у Фінляндії.

Також ми писали, що у Фінляндії заявили, що визнання РФ "ЛДНР" може вплинути на спільний ядерний проект.

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