Президент Фінляндії вимагає розслідування збоїв GPS під час військових навчань НАТО

Фото: президент Фінляндії Саулі Нііністьо (kremlin.ru)

Після розслідування президент обіцяє сувору заяву

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо вимагає розслідувати втручання в роботу GPS супутникових систем під час військових навчань НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Yle.

За його словами, необхідно з'ясувати, як і з чийого боку відбулося втручання. Згодом, заявив Нііністьо, треба строго заявити, якою є позиція Фінляндії з цього питання.

Раніше прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля заявив, що до збоїв системи GPS може бути причетна Росія.

"Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології", - зазначив він.

Нагадаємо, збій у роботі GPS фінські військовослужбовці зафіксували у заполярних районах Фінляндії 9 листопада. Військові попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.

Раніше схожі збої зафіксували у Норвегії. Тоді норвежці запідозрили РФ у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем.

Нагадаємо, з 25 жовтня до 7 листопада у Норвегії тривали наймасштабніші з часів завершення Холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture 2018. У часть в них взяли 50 тисяч особового складу з держав-союзників НАТО і країн-партнерів.