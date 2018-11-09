Фінляндія і Норвегія запідозрили РФ у втручанні в роботу системи GPS

Фото: навчання НАТО Trident Juncture (Marco Dorow/nato.int)

На півночі Фінляндії зафіксовано порушення роботи геолокационного сервісу GPS

На півночі Фінляндії, в Лапландії, порушена робота геолокационного сервісу GPS. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Yle.

Портал відзначає, що подібні проблеми раніше відзначали норвезькі військові, які пов'язували їх з активністю Росії на тлі навчань НАТО Trident Juncture.

Як наголошується, першими виявили збій в роботі системи фінські військові, які попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.

Раніше повідомлялося, що РФ підозрюється у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем. Інцидент стався під час нещодавно завершилися навчань НАТО в Норвегії.

Нагадаємо, 7 листопада в Норвегії завершилися найбільші після закінчення холодної війни навчання НАТО Trident Juncture. Адмірал США Джеймс Фогго заявив, що маневри пройшли успішно.

Також РБК-Україна писало, що 2 листопада, російський розвідувальний літак Ту-142 пролетів на низькій висоті над американським штабним кораблем Mount Whitney під час великих навчань НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегії.