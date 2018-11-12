У Фінляндії підозрюють Росію у кібератаках під час навчань НАТО

Фото: військові навчання (belvpo.com)

Збої у роботі міжнародної системи навігації GPS зафіксували минулого тижня

За збоєм у роботі міжнародної системи навігації GPS під час навчань НАТО Trident Juncture, може стояти Росія. Про це 11 листопада заявив прем'єр-міністр Фінляндії Юха Сіпіля, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Yle.

"Росія може бути відповідальною за це. Відомо, що в Росії є відповідні технології", - зазначив він.

Збій у роботі GPS військовослужбовці зафіксували у заполярних районах Фінляндії 9 листопада. Військові попередили Центр авіанавігації про втручання в її роботу. Попередження стосувалося території від північних районів Рованіємі до норвезької кордону і на схід від Кіттіля до кордону РФ.

Раніше схожі збої зафіксували у Норвегії. Тоді норвежці запідозрили РФ у втручанні в роботу супутникових навігаційних систем.

Нагадаємо, з 25 жовтня до 7 листопада у Норвегії тривали наймасштабніші з часів завершення Холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture 2018. У часть в них взяли 50 тисяч особового складу з держав-союзників НАТО і країн-партнерів.