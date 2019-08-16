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Президент Финляндии встретится с Зеленским в сентябре

Новости » Политика    16.08.2019 - 16:35
Президент Финляндии встретится с Зеленским в сентябре
Фото: Саули Ниинисте (flickr.com UN Women)

Первая встреча президентов Ниинисте и Зеленского состоится 12-13 сентября

Президент Финляндии Саули Ниинисте в сентябре встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу финского президента.

Сообщается, что это первая встреча президентов Ниинисте и Зеленского.

"Президент республики Саули Ниинисте посетит с официальным визитом Украину и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским 12-13 сентября 2019 году в Киеве", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что пятый президент Украины Петр Порошенко осуществил официальный визит в Финляндию в январе 2017 года. Последний раз президент Ниинисте посещал Украину в 2014 году.

Как сообщало РБК-Украина, Порошенко проводил встречу с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Он тогда заявлял, что его страна и в дальнейшем будет поддерживать Украину в борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, в том числе путем поддержки реформ.

Напомним, МИД Финляндии заявило, что с 1 сентября страна перестанет оформлять шенгенские визы жителям Российской Федерации в упрощенном порядке. Новые правила означают, что жителям Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской области и других приграничных регионов РФ теперь недостаточно будет просто заполнить заявление на выдачу визы, добавить к ней страховку и оплатить консульский сбор.

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