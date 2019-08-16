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Президент Фінляндії зустрінеться з Зеленським у вересні

Новини » Політика    16.08.2019 - 16:35
Президент Фінляндії зустрінеться з Зеленським у вересні
Фото: Саулі Нііністьо (flickr.com UN Women)

Перша зустріч президентів Нііністьо і Зеленського відбудеться 12-13 вересня

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо у вересні зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу фінського президента.

Зазначається, що це перша зустріч президентів Нііністьо і Зеленського.

"Президент республіки Саулі Нііністьо відвідає з офіційним візитом Україну і зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським 12-13 вересня 2019 року в Києві", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі нагадали, що п'ятий президент України Петро Порошенко здійснив офіційний візит до Фінляндії у січні 2017 року. Останній раз президент Нііністьо відвідував Україну в 2014 році.

Як повідомляло РБК-Україна, Порошенко проводив зустріч з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Він тоді заявляв, що його країна і надалі підтримуватиме Україну у боротьбі за відновлення суверенітету і територіальної цілісності, у тому числі шляхом підтримки реформ.

Нагадаємо, МЗС Фінляндії заявило, що з 1 вересня країна перестане оформляти шенгенські візи жителям Російської Федерації у спрощеному порядку. Нові правила означають, що жителям Санкт-Петербурга, Карелії, Мурманської області та інших прикордонних регіонів РФ тепер недостатньо буде просто заповнити заяву на видачу візи, додати до неї страховку і сплатити консульський збір.

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