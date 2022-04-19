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Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине

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Хельсинки, Вторник 19 апреля 2022 21:52
Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине Фото: Саули Ниинистё (в центре) (twitter.com/niinisto)
Автор: Антон Федорцив

Руководство Финляндии решило выделить дополнительный пакет военно-технической помощи Украине в противостоянии агрессии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны.

После предложения правительства президент Финляндии Саули Ниинистё решил отправить в Украину дополнительную военную технику. При принятии решения финские власти учли и потребности Украины, и ресурсы собственных Сил обороны.

Подробная информация о содержании, способе доставки либо графике помощи обнародована не будет из соображений безопасности. Для обеспечения успеха операции Министерство обороны Финляндии эти подробности будет держать в тайне.

В ведомстве напомнили, что после развязывания Россией войны Украина обратилась за военно-технической помощью к странам-членам ЕС и НАТО. В то же время Финляндия вместе со Швецией решили вступить в Североатлантический альянс.

К слову, Чехия и Словакия будут ремонтировать поврежденную военную технику Вооруженных сил Украины.

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