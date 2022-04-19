Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны .

После предложения правительства президент Финляндии Саули Ниинистё решил отправить в Украину дополнительную военную технику. При принятии решения финские власти учли и потребности Украины, и ресурсы собственных Сил обороны.

Подробная информация о содержании, способе доставки либо графике помощи обнародована не будет из соображений безопасности. Для обеспечения успеха операции Министерство обороны Финляндии эти подробности будет держать в тайне.

В ведомстве напомнили, что после развязывания Россией войны Украина обратилась за военно-технической помощью к странам-членам ЕС и НАТО. В то же время Финляндия вместе со Швецией решили вступить в Североатлантический альянс.