Финляндия предоставит дополнительную военную технику Украине
Руководство Финляндии решило выделить дополнительный пакет военно-технической помощи Украине в противостоянии агрессии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Минобороны.
После предложения правительства президент Финляндии Саули Ниинистё решил отправить в Украину дополнительную военную технику. При принятии решения финские власти учли и потребности Украины, и ресурсы собственных Сил обороны.
Подробная информация о содержании, способе доставки либо графике помощи обнародована не будет из соображений безопасности. Для обеспечения успеха операции Министерство обороны Финляндии эти подробности будет держать в тайне.
В ведомстве напомнили, что после развязывания Россией войны Украина обратилась за военно-технической помощью к странам-членам ЕС и НАТО. В то же время Финляндия вместе со Швецией решили вступить в Североатлантический альянс.
К слову, Чехия и Словакия будут ремонтировать поврежденную военную технику Вооруженных сил Украины.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.