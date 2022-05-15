Президент Финляндии про присоединение к НАТО: Россия не оставила нам выбора

"Хоть я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический накал в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран", - заявил глава финского государства.

Он отметил, что, судя по телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, в ближайшее время проблем для Финляндии со стороны России не предвидится. При этом он уточнил, что слова Путина не может быть стопроцентным подтверждением отсутствия угрозы.