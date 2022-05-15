Президент Финляндии про присоединение к НАТО: Россия не оставила нам выбора
Россия своим полномасштабным вторжением в Украину показала, что она готова напасть на любую соседнюю страну.
Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Хоть я и не верю, что Россия может напасть на Финляндию сейчас или в будущем, но политический накал в Европе и мире не оставляет места для нейтральных стран", - заявил глава финского государства.
Он отметил, что, судя по телефонному разговору с президентом РФ Владимиром Путиным, в ближайшее время проблем для Финляндии со стороны России не предвидится. При этом он уточнил, что слова Путина не может быть стопроцентным подтверждением отсутствия угрозы.
Напомним, сегодня Финляндия официально подает заявку на вступление в НАТО. Руководство страны приняло соответствующее решение на фоне российского вторжения в Украину.
Также стоит заметить, что Турция оценивает намерение Швеции и Финляндии вступить в НАТО негативно. Поскольку считает скандинавские страны приютом для "террористических организаций".
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