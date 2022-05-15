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Президент Фінляндії про приєднання до НАТО: Росія не залишила нам вибору

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Неділя 15 травня 2022 17:50
Президент Фінляндії про приєднання до НАТО: Росія не залишила нам вибору Фото: президент Фінляндії Саулі Нійністе (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росія своїм повномасштабним вторгненням в Україну показала, що готова напасти на будь-яку сусідню країну.

Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нійністе, передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Хоча я і не вірю, що Росія може напасти на Фінляндію зараз або в майбутньому, але політичне напруження в Європі та світі не залишає місця для нейтральних країн", - заявив глава фінської держави.

Він зазначив, що судячи з телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним, найближчим часом проблем для Фінляндії з боку Росії не передбачається. Водночас він уточнив, що слова Путіна не можуть бути стовідсотковим підтвердженням відсутності загрози.

Нагадаємо, сьогодні Фінляндія офіційно подає заявку на вступ до НАТО. Керівництво країни ухвалило відповідне рішення на тлі російського вторгнення в Україну.

Також варто зазначити, що Туреччина оцінює намір Швеції та Фінляндії вступити до НАТО негативно. Бо вважає скандинавські країни притулком для "терористичних організацій".

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