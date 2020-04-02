Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил полиции и военным стрелять на поражение по нарушителям ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, Дутерте разрешил стрелять по тем, кто устроит беспорядки или нарушит работу по раздаче еды.

"Мои приказы полиции, военным и местным чиновникам: если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить", - заявил Дутерте в телеобращении к нации.

Вместе с тем, президент предостерег левые группировки от организации голодных бунтов.

Отметим, правительство с середины марта ввело карантин на месяц на острове Лусон. По состоянию на сегодня в стране 2 633 случаев заражения коронавирусом и 107 смертей.

Напомним, за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса на сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней.

Ранее сообщалось, что за первое нарушение режима карантина в Киеве штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.