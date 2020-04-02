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Нарушение режима самоизоляции: оштрафованы 130 прибывших из-за рубежа

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 13:40
Нарушение режима самоизоляции: оштрафованы 130 прибывших из-за рубежа
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли вернувшиеся режим самоизоляции

За нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса на сегодня уже оштрафованы 130 граждан из тех, кто вернулся из-за границы и отказался сидеть дома 14 дней. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба МВД.

Как он отметил, полиция будет выборочно контролировать, соблюдают ли вернувшиеся режим самоизоляции, поскольку тотальный контроль невозможен.

"Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тысяч гривен", - уточнил он.

Напомним, киевская полиция составила более 60 административных протоколов за нарушение режима обсервации. За нарушение карантина в Киеве уже оштрафованы пять людей на 17 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что за первое нарушение режима карантина в Киеве из-за коронавируса будет штраф - 17 тыс. гривен, за второе - 34 тыс. гривен, а за третье - уголовная ответственность.

В частности, в Сумах мужчину суд оштрафовал на 17 тысяч гривен за то, что он находился в магазине без маски.

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