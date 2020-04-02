Президент Філіппін дозволив стріляти по порушникам карантину

Президент Філіппін Родріго Дутерте дозволив поліції і військовим стріляти на ураження по порушникам обмежень через коронавірус. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, Дутерте дозволив стріляти по тим, хто влаштує безлади або порушить роботу з роздачі їжі.

"Мої накази поліції, військовим і місцевим чиновникам: якщо починаються хвилювання, якщо вони будуть відбиватися і якщо виникне загроза вашим життям, можете їх застрелити", - заявив Дутерте в телезверненні до нації.

Разом з тим, президент застеріг ліві угруповання від організації голодних бунтів.

Відзначимо, уряд з середини березня ввів карантин на місяць на острові Лусон. Станом на сьогодні в країні 2 633 випадків зараження коронавірусом і 107 смертей.

Нагадаємо, за порушення режиму самоізоляції через коронавірус на сьогодні вже оштрафовані 130 громадян з тих, хто повернувся з-за кордону і відмовився сидіти вдома 14 днів.

Раніше повідомлялося, що за перше порушення режиму карантину в Києві штраф - 17 тис. гривень, за друге - 34 тис. гривень, а за третє - кримінальна відповідальність.