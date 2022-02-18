UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Президент Федерации бобслея прокомментировал обнаруженный в организме украинки допинг

Автор: Андрей Вырва

Президент Федерации бобслея и скелетона Украины Михаил Гераскевич прокомментировал положительную допинг-пробу бобслеистки Лидии Гунько.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне Спорт.

Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде. В ее организме было обнаружено вещество дигидротестостерон, которое запрещено Всемирным антидопинговым агентством.

Гераскевич заявил, что Гунько сдала пробу 10 февраля, и она не обнаружила никаких запрещенных веществ в ее организме, а в пробе от 14 февраля нашли запрещенные вещества.

"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет никакого смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не предпринимаем", – сказал Гераскевич.

По словам президента Федерации, допинг попал в организм украинской спортсменки вероятно из-за мяса.

Откуда это взялось и это вещество - точно такое же, какое в нашем олимпийском поселке, не в Пекине, а в нашем поселке нашли у иранского горнолыжника. Непонятно. И между теми тестами, между 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота

Гераскевич заявил, что Федерация будет бороться за Гунько в допинг-деле. И уверен в ее невиновности.

На Олимпийских играх в Пекине Гунько выступала в монобобе и заняла последнее, 20-е место.

Лидия стала первой украинкой, которая представляла страну в олимпийских соревнованиях по бобслею.

Напомним, что ранее лыжницу Валентину Каминскую также отстранили от соревнований на Олимпиаде. Она стала первой украинкой, у которой обнаружили положительный допинг-тест.

Добавим, что нидерландский конькобежец Крол стал олимпийским чемпионом.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОлимпиадаОлимпиада 2022