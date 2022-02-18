Президент Федерации бобслея прокомментировал обнаруженный в организме украинки допинг

Украинская бобслеистка Лидия Гунько сдала положительный допинг-тест на Олимпиаде. В ее организме было обнаружено вещество дигидротестостерон, которое запрещено Всемирным антидопинговым агентством.

Гераскевич заявил, что Гунько сдала пробу 10 февраля, и она не обнаружила никаких запрещенных веществ в ее организме, а в пробе от 14 февраля нашли запрещенные вещества.

"Все было нормально, и мы даже не сомневались в том, что все нормально. Понимали, что она ничего не употребляет, потому что в этом нет никакого смысла. На Олимпиаде нельзя скрыть, что ты съел. При современных методах исследования это невозможно скрыть. Мы это все прекрасно понимали и вообще за чистый спорт. Никогда не попадались на этом, поскольку не предпринимаем", – сказал Гераскевич.

По словам президента Федерации, допинг попал в организм украинской спортсменки вероятно из-за мяса.

Откуда это взялось и это вещество - точно такое же, какое в нашем олимпийском поселке, не в Пекине, а в нашем поселке нашли у иранского горнолыжника. Непонятно. И между теми тестами, между 10 и 14 февраля Лидия употребляла мясо перед соревнованиями. Мы о мясе читали, когда немецкий НОК рекомендовал не употреблять мясо в Китае, потому что там не запрещено добавлять те вещества, которые запрещены в спорте, в рацион скота

Гераскевич заявил, что Федерация будет бороться за Гунько в допинг-деле. И уверен в ее невиновности.

На Олимпийских играх в Пекине Гунько выступала в монобобе и заняла последнее, 20-е место.

Лидия стала первой украинкой, которая представляла страну в олимпийских соревнованиях по бобслею.