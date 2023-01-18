Президент Євроради виступив за надання Україні танків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Європейської ради Шарля Мішеля під час його виступ у Європарламенті.

Він зазначив, що українці майже рік протистоять російській агресії, а Москва продовжує реалізувати стратегію руйнування й терору. Мішель нагадав європейським парламентарям про активні бої у районі Бахмута та Соледара, а також про ракетний удар по Дніпру.

Глава Євроради виступив за надання українській армії сучасних танків і закликав країни-члени ЄС ухвалити це рішення.

"Ми, Євросоюз, продовжимо підтримувати їх (українців, - ред.) стільки, скільки буде необхідно. Ми продовжимо військову підтримку завдяки розширенню Європейського фонду з підтримання миру. Зараз час діяти. Україні терміново потрібно більше озброєння, і особисто я виступаю за те, щоби надати Україні танки", - сказав Мішель.