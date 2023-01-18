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Президент Евросовета выступил за предоставление Украине танков

Фото: президент Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Страны ЕС должны увеличить военную помощь Украине. В частности, предоставить украинским военным танки западного образца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейского совета Шарля Мишеля во время его выступление в Европарламенте.

Он отметил, что украинцы почти год противостоят российской агрессии, а Москва продолжает реализовать стратегию разрушения и террора. Мишель напомнил европейским парламентариям об активных боях в районе Бахмута и Соледара, а также о ракетном ударе по Днепру.

Глава Евросовета выступил за предоставление украинской армии современных танков и призвал страны-члены ЕС принять это решение.

"Мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их (украинцев, - ред.) столько, сколько будет необходимо. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас пора действовать. Украине срочно нужно большее вооружение, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки", - сказал Мишель.

Напомним, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк призвал предоставить Украине больше танков. Он заявил, что необходимо 300-500 единиц.

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ЕвросоюзСовет ЕвропыШарль МишельВоенная помощьВойна в Украине