Президент Євроради прибув до Києва у день саміту Україна-ЄС

Очільник Євроради зазначив, що буде присутній на саміті разом з президентом України Володимиром Зеленським, главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем.

"Наша рішучість не слабшає. Ми також підтримуватимемо вас на кожному етапі вашої подорожі до ЄС", - зазначив Мішель.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Вчора до столиці України прибула Урсула фон дер Ляєн, Жозеп Боррель та низка інших європейських політиків.

Детальніше про саміт Україна-ЄС та чого від нього чекати - у матеріалі РБК-Україна.

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