Президент Евросовета прибыл в Киев в день саммита Украина-ЕС

Глава Евросовета отметил, что будет присутствовать на саммите вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"Наша решимость не ослабевает. Мы также будем поддерживать вас на каждом этапе вашего путешествия в ЕС", - отметил Мишель.

Напомним, сегодня в Киеве состоится саммит Украина-ЕС. Вчера в столицу Украины прибыли Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и ряд других европейских политиков.

Детальнее о саммите Украина-ЕС и чего от него ждать - в материале РБК-Украина.

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