Президент Европарламента рассказал об ожидании вступления Украины в ЕС

Фото: Антонио Таяни (European Union 2017 - European Parliament)

По его словам, в Брюсселе также обсуждались последующие шаги сотрудничества Украины и ЕС

Президент Европейского парламента Антонио Таяни во время встречи со спикером украинского парламента в Брюсселе заявил о том, что ожидает Украину в составе Евросоюза. Об этом сообщил председатель ВРУ Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

"Сегодня также состоялась встреча с председателем Европейского парламента. Фактически, тема наших вчерашних решений и введение военного положения было ключевой темой. Собственно, нашим европейским партнерам было необходимо объяснить все детали. Могу сказать, что они полностью приветствуют наше решение", - сообщил Парубий.

По его словам, в Брюсселе также обсуждались последующие шаги сотрудничества Украины и ЕС.

"Постановление о назначении президентских выборов сняла любые страхи от этой пропаганды, которая идет от РФ. Мы проговорили наши ближайшие шаги сотрудничества. Важно, что президент Европейского парламента в завершение сказал, что, мол, мы ждем вас в ЕС", - добавил он.

Ранее Порошенко сообщил, что в ближайшие дни Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы включения в Основной закон положений относительно членства в ЕС и НАТО, а Верховная рада Украины, в свою очередь, проголосует за эти изменения к Конституции Украины.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что в случае получения заключения Конституционного суда в среду, Верховная рада сможет рассмотреть вопрос закрепление курса Украины к вступлению в НАТО и ЕС в Конституции в четверг, 22 ноября.