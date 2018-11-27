Президент Європарламенту розповів про очікування вступу України в ЄС

Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

За його словами, в Брюселі також також обговорювались наступні кроки співпраці України та ЄС

Президент Європейського парламенту Антоніо Таяні під час зустрічі зі спікером українського парламенту у Брюселі заявив про те, що очікує України у складі Євросоюзу. Про це повідомив голова ВРУ Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сьогодні також відбулась зустріч з головою Європейського парламенту. Фактично, тема наших вчорашніх рішень і введення воєнного стану було ключовою темою. Власне, нашим європейським партнерам було необхідно пояснити всі деталі. Можу сказати, що вони повністю привітали наше рішення", - повідомив Парубій.

За його словами, в Брюселі також також обговорювались наступні кроки співпраці України та ЄС.

"Постанова про призначення президентських виборів зняла будь-які страхи від цієї пропаганди, яка йде від РФ. Ми проговорили наші найближчі кроки співпраці. Важливо, що президент Європейського парламенту на завершення сказав, що, мовляв, ми чекаємо вас в ЄС", - додав він.

Раніше Порошенко повідомив, що найближчими днями Конституційний суд розгляне питання президентської ініціативи включення до Основного закону положень щодо членства в ЄС та НАТО, а Верховна рада України, в свою чергу, проголосує ці зміни до Конституції України.

Раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявляв, що у разі отримання висновку Конституційного суду до середи, Верховна рада зможе розглянути питання закріплення курсу України до вступу в НАТО та ЄС у Конституції у четвер, 22 листопада.