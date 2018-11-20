Порошенко: двери НАТО и ЕС открыты для Украины

Фото: Порошенко во время рабочей поездки в Черкассы (president.gov.ua)

Президент убежден, что шаг за шагом Украина приближается к членству в ЕС и НАТО

Украина сделала свой геополитический выбор и двери НАТО и Европейского союза для нашего государства являются открытыми. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с общественно-политическим активом Черкасской области, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

Порошенко отметил, что Украина с каждым днем все больше приближается к членству в ЕС и НАТО.

"Мы шаг за шагом приближаемся к членству в Евросоюзе и в НАТО. И не верьте тем скептикам, которые говорят, что этого никогда не будет", - сказал президент.

Он также сообщил, что украинская делегация вернулась с сессии Парламентской Ассамблеи НАТО, а министр иностранных дел Украины вернулся с заседания комиссии стратегического партнерства Украина-США, о проведении которой было договорено во время его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

"И там, и там было четко заявлено - двери НАТО для Украины открыты", - сказал Порошенко.

Напомним, ранее президент сообщил, что в ближайшие дни Конституционный суд рассмотрит вопрос президентской инициативы о включении в Основной закон положений относительно членства в ЕС и НАТО, а Верховная рада Украины, в свою очередь, проголосует за эти изменения в Конституцию Украины.

Ранее спикер парламента Андрей Парубий заявлял, что в случае получения заключения Конституционного суда в среду, Верховная рада сможет рассмотреть вопрос закрепления курса Украины на вступление в НАТО и ЕС в Конституции в четверг, 22 ноября.