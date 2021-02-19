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Президент Еврокомиссии призвала США и ЕС создать правила цифровой экономики

Автор: РБК-Украина

Европа и Соединенные Штаты должны объединить усилия в борьбе с изменением климата и согласовать новую основу для цифрового рынка. Она должна ограничивать власть крупных технологических компаний.

Об этом глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Reuters.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия представит новые правила технологических гигантов Facebook, Amazon, Google, за нарушение которых ожидаются большие штрафы.

Кроме того, Еврокомиссия начала расследование против Amazon.

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