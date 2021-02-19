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Президент Єврокомісії закликала США і ЄС створити правила цифрової економіки

Автор: РБК-Україна

Європа і Сполучені Штати повинні об'єднати зусилля у боротьбі зі зміною клімату та узгодити нову основу для цифрового ринку. Вона повинна обмежувати владу великих технологічних компаній.

Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, передає Reuters.

Раніше повідомлялося, що Європейська комісія представить нові правила технологічних гігантів Facebook, Amazon, Google, за порушення яких очікуються великі штрафи.

Крім того, Єврокомісія почала розслідування проти Amazon.

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