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Президент Еврокомиссии прибыла в Украину: цель визита

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня прибыла с визитом в Киев. Она встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост президента ЕК в Twitter.

"С президентом Зеленским я подведу итоги совместной работы, необходимой для восстановления и прогресса, достигнутого Украиной на ее европейском пути", - написала она.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия объявит свои выводы относительно статуса кандидата для Украины в следующую пятницу, 17 июня.

Добавим, Европейский парламент уже рекомендовал предоставить Украине этот статус.

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