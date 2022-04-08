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Президент Еврокомиссии отправилась в Киев. Ее сопровождают премьер Словакии и глава дипломатии ЕС

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пути в Киев (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ночь на 8 апреля отправилась в Киев. С ней в Украину едут премьер-министр Словакии Эдуард Хегер и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

Известно, что европейские политики едут в Киев на поезде. В столице Украины у них запланирован ряд встреч. В частности, с президентом Владимиром Зеленским.

Кроме того, глава правительства Словакии в своих соцсетях сообщил, что встретится с украинским коллегой Денисом Шмыгалем.

"В Украине с Урсулой фон дер Ляйен готовы обсудить наши предложения помощи Украине с Владимиром Зеленским и Денисом Шмыгалем, чтобы получить перспективу ЕС, создав команду реформ. Предложим варианты перевозки зерна, в том числе пшеницы, и увеличение использования словацкого гуманитарного хаба", - заявил Хегер.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Сергей Никифором анонсировал встречу Владимира Зеленского с Урсулой фон дер Ляйен.

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