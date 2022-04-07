ru ua
Чт, 07 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский завтра встретится с главой Еврокомиссии

Новина українською →
Киев, Четверг 07 апреля 2022 11:11
Зеленский завтра встретится с главой Еврокомиссии Фото: Урсула фон дер Ляйен и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетит Украину. В пятницу, 8 апреля, она проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Сергея Никифорова во время телемарафона.

"Завтра на протяжение дня президент встретится с Урсулой фон дер Ляйен (главой Еврокомиссии, - ред.)", - заявил Никифоров.

Он также отметил, что Владимир Зеленский каждый день поддерживает связь с иностранными лидерами и партнерами.

"Также телефонные звонки происходят каждый день. Звонки уже не по протокольными правилам, а просто через мессенджеры или просто по телефону", - отметил спикер президента.

Напомним, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал пятый пакет санкций против России. Его должны согласовать в течение нескольких дней.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Еврокомиссия Украина
NEWS
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
43-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители
Виталий НосачФотокорреспондент Уничтожена оккупантами. Как выглядит Бородянка и что пережили ее жители