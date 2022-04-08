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Президент Єврокомісії вирушила до Києва. Її супроводжують прем'єр Словаччини і глава дипломатії ЄС

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на шляху до Києва (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен в ніч на 8 квітня вирушила до Києва. З нею в Україну їдуть прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер і глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урсулу фон дер Ляйен в Twitter.

Відомо, що європейські політики їдуть до Києва на потязі. У столиці України у них запланована низка зустрічей. Зокрема, з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, глава уряду Словаччини у своїх соцмережах повідомив, що зустрінеться з українським колегою Денисом Шмигалем.

"В Україні з Урсулою фон дер Ляйєн готові обговорити наші пропозиції допомоги Україні з Володимиром Зеленським і Денисом Шмигалем, щоб отримати перспективу ЄС, створивши команду реформ. Запропонуємо варіанти перевезення зерна, в тому числі пшениці, і збільшення використання словацького гуманітарного хаба", - заявив Хегер.

Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Сергій Никифором анонсував зустріч Володимира Зеленського з Урсулою фон дер Ляйєн.

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