Президент Єврокомісії запропонувала варіант гарантій безпеки для України до вступу в НАТО

Перед самітом НАТО у Вільнюсі, який має відбутися в липні, серед країн-членів посилюються дебати щодо того, яку форму гарантій безпеки можна надати Україні поки вона не стане повноправним членством.

Президент Єврокомісії, не вдаючись у подробиці, сказала, що для майбутнього статусу безпеки України можна використовувати приклади з історії. Можливо, вона посилалася на позицію нейтралітету, яку Фінляндія зайняла після Другої світової війни аж до її вступу до ЄС.

Вона сказала, що члени НАТО можуть надати низку гарантій, які разом представляють стримування агресії "через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак Росії". За її словами, важливим є те, що "друзі України будуть поруч у довгостроковій перспективі".

Прагнення України приєднатися до НАТО

У липневі пройде саміт Альянсу у Вільнюсу, на якому Україна хотіла б отримати політичне рішення про підтримку її вступу до НАТО. При цьому країна розуміє, що стати повноцінним членом зможе лише після завершення бойових дій.

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна не бачить і не хоче альтернативи членству в НАТО, тому очікує від саміту у Вільнюсі "графіка вступу", тобто чіткого алгоритму руху для вступу до Альянсу.

До того ж Україна хоче отримати гарантії безпеки від країн-членів НАТО, які жодним чином не можуть бути альтернативою членству.

Іноземні ЗМІ повідомляли, що країни Заходу хочуть запропонувати Україні модель гарантій безпеки на зразок тієї, яку має Ізраїль. Головним гарантом можуть стати США. За словами західних чиновників, така угода могла б змінити хід війни, а документ допоміг би просуватися Україні на шляху до НАТО.

Більше про те, що Україна хоче отримати на саміті НАТО та чого чекати від Альянсу, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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