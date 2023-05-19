Президент Єврокомісії виступила проти переговорів, які прирівнюють агресора і жертву

Будь-які переговори щодо закінчення війни Росії проти України, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Європейської комісії Урсулу фон дер Ляйєн на саміті G7.

"Ми всі хочемо закінчення цієї війни. Українці найбільше хочуть миру - але, звичайно, справедливого. Мирні переговори, які ототожнюють агресора і жертву, мають бути відкинуті. Ми повинні підтримати зусилля президента Зеленського, щоб отримати підтримку його формули миру", - сказала вона.

Фон дер Ляйєн закликала надати Україні інструменти для успішного захисту та відновлення повного суверенітету та територіальної цілісності. Йдеться як про військову, так і про фінансову підтримку.

Вона також зазначила, що Єврокомісія запропонувала закон про виробництво боєприпасів, згідно з яким оборонна промисловість країн-членів ЄС має збільшувати виробництво артилерійських снарядів. До того ж, фон дер Ляйєн зазначила, що держави надають більшу фінансову підтримку додаткового виробництва для України.

Нагадаємо, раніше президентка Єврокомісії заявляла, що українська формула миру має стати відправною точкою для завершення війни.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель також вважає, що формула миру є єдиним виходом, проте, на його думку, Росія її не прийме.

Додамо, що формула миру Володимира Зеленського, зокрема, передбачає оборонну підтримку України з боку союзників, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії.

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