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Формула миру Зеленського є єдиним виходом, однак Росія не прийме її, - Боррель

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П'ятниця 05 травня 2023 12:25
Формула миру Зеленського є єдиним виходом, однак Росія не прийме її, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Формула миру президента України Володимира Зеленського є унікальною, однак Росія не підтримає її.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель, пише РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

За словами Борреля, запропонований Китаєм "мирний план" є мрією та списком бажань.

"Китайський мирний план не можна назвати таким, це мрія, список бажань. Єдиний мирний план - це план Зеленського, але Росія ніколи його не прийме", - відзначив Боррель під час виступу на конференції, що була організована Європейським університетським інститутом у Флоренції.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці української формули миру, яка полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

Як відзначив держсекретар США Ентоні Блінкен, Штати відкрито сприймають зусилля Китаю щодо просування миру в Україні, однак Пекін повинен розуміти, що всі ініціативи необхідно створювати на відновленні територіальної цілісності, суверенітету й незалежності.

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