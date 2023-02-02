Президент Єврокомісії приїхала в Київ. Разом з нею Боррель (фото)

Як зазначила Урсула, це вже її четвертий візит в Київ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Фото: Урсула фон дер Ляєн і Жозеп Боррель приїхали в Київ (twitter.com/vonderleyen), (twitter.com/JosepBorrellF)

"Цього разу (приїхала - ред.) з моєю командою комісарів. Ми тут разом, щоб показати, що ЄС стоїть поруч з Україною як ніколи. І для подальшого поглиблення нашої підтримки та співпраці", - написала вона в Twitter.

Тим часом про свій візит в Київ повідомив і голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Прибув до Києва, щоб передати найсильніший сигнал підтримки ЄС усім українцям, які захищають свою країну. Допомога Євросоюзу досягла 50 мільярдів євро з початку війни Росії. Європа була об’єднана з Україною з першого дня. І буде з вами, щоб перемагати та відбудовуватися", - повідомив він у мережі.

Тим часом, як пише Reuters, в Київ прибули понад десяток високопосадовців Європейського Союзу з обіцянками додаткової військової, фінансової та політичної допомоги.

Видання пише, що ця символічна поїздка має на меті підкреслити підтримку України напередодні першої річниці повномасштабного вторгнення Росії.

"Це дуже сильний сигнал, що ми перебуваємо в Києві під час війни. Це сигнал для українського народу. Це сигнал для Росії. Це сигнал для світу", - сказав високопоставлений чиновник ЄС виданню.

Нагадаємо, як очікується, високопоставлені чиновники Євросоюзу сьогодні зустрінуться з членами українського уряду в Києві, а вже на завтра запланований анонсований саміт Україна-ЄС.

Додамо, також очікується зустріч високопосадовців ЄС і з президентом України Володимиром Зеленським.

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