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Президент Еврокомиссии приехала в Киев. Вместе с ней Боррель (фото)

Фото: Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель приехали в Киев (twitter.com/vonderleyen)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сегодня, 2 февраля, приехала в Киев. Также вместе с ней прибыл и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на их Twitter-страницы.

Как отметила Урсула, это уже ее четвертый визит в Киев с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Фото: Урсула фон дер Ляен и Жозеп Боррель приехали в Киев (twitter.com/vonderleyen), (twitter.com/JosepBorrellF)

"На этот раз (приехала - ред.) с моей командой комиссаров. Мы здесь вместе, чтобы показать, что ЕС стоит рядом с Украиной как никогда. И для дальнейшего углубления нашей поддержки и сотрудничества", - написала она в Twitter.

Тем временем о своем визите в Киев сообщил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Прибыл в Киев, чтобы передать сильнейший сигнал поддержки ЕС всем украинцам, защищающим свою страну. Помощь Евросоюза достигла 50 миллиардов евро с начала войны России. Европа была объединена с Украиной с первого дня. И будет с вами, чтобы побеждать и восстанавливаться", - сообщил он в сети.

Между тем, как пишет Reuters, в Киев прибыли более десятка чиновников Европейского Союза с обещаниями дополнительной военной, финансовой и политической помощи.

Издание пишет, что эта символическая поездка имеет целью подчеркнуть поддержку Украины накануне первой годовщины полномасштабного вторжения России.

"Это очень сильный сигнал, что мы находимся в Киеве во время войны. Это сигнал для украинского народа. Это сигнал для России. Это сигнал для мира", - сказал высокопоставленный чиновник ЕС изданию.

Напомним, как ожидается, высокопоставленные чиновники Евросоюза сегодня встретятся с членами украинского правительства в Киеве, а уже завтра запланирован анонсированный саммит Украина-ЕС.

Добавим, также ожидается встреча чиновников ЕС и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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КиевЖозеп БоррельЕвросоюзУрсула фон дер Ляйен