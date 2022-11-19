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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Президент Естонії вважає, що ЗСУ зможуть взимку продовжити контрнаступ

Фото: президент Естонії Алар Каріс (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українська армія взимку зможе продовжити контрнаступ. Тому союзники та партнери мають посилити підтримку України та тиск на Росію.

Про це заявив президент Естонії Алар Каріс на Галіфакському безпековому форумі в Канаді, повідомляє РБК-Україна з посиланням ERR.

"Естонія твердо переконана, що Україна цілком здатна скористатися допомогою західних союзників і досягти успіху у війні. Тепер ми маємо забезпечити, щоб Україна змогла зберегти цей успіх. Недоречно припускати, що цієї зими Україна не зможе просунутися далі", - заявив він.

При цьому Каріс навів приклад Фінляндії, яка перемогла у Зимовій війні. Естонський лідер на форумі закликав підтримати українські війська.

"Тому потрібно продовжувати надавати військову допомогу Україні та підвищувати ціну війни для Росії", - сказав президент.

Нагадаємо, Естонія раніше ухвалила рішення приєднатися до позову проти Росії щодо геноциду українців.

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ЕстоніяВійськова допомогаВійна в Україні